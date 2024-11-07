Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp tủ điện theo bản vẽ tại Xưởng

Thi công phần điện tại công trình

Kiểm tra/ kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng vật tư trước khi sử dụng cho quá trình lắp đặt

Phối hợp với Đội Bảo trì thực hiện bảo trì/bảo hành tại Khách hàng

Các công việc điện khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên - Ngành Tự động hóa, Điện - Điện tử, Điện công nghiệp,...

Yêu cầu biết đọc, hiểu bản vẽ

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó, học hỏi, có tính cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.000.000 - 12.000.000, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin