Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lắp tủ điện theo bản vẽ tại Xưởng
Thi công phần điện tại công trình
Kiểm tra/ kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng vật tư trước khi sử dụng cho quá trình lắp đặt
Phối hợp với Đội Bảo trì thực hiện bảo trì/bảo hành tại Khách hàng
Các công việc điện khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên - Ngành Tự động hóa, Điện - Điện tử, Điện công nghiệp,...
Yêu cầu biết đọc, hiểu bản vẽ
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó, học hỏi, có tính cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8.000.000 - 12.000.000, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Tham gia BHXH - BHYT và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
