Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Kiểm tra, đánh giá và duyệt chất lượng mẫu vải.

- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý hóa, ngoại quan, màu, mùi, handfeel... theo tiêu chuẩn của từng mã hàng, khách hàng

- Nhận xét, đánh giá và gửi báo cáo cho bộ phận gửi yêu cầu test

- Chuẩn bị và gửi mẫu đến đơn đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài công ty (Nếu được yêu cầu)

- Lưu mẫu và hồ sơ theo đúng quy định

2. Bảo quản máy móc thiết bị phòng Lab được giao tuân thủ quy định AT-VSCN của Nhà máy:

- Bảo quản máy móc, công cụ được giao tuân thủ đúng các nội quy, quy định của ATLĐ, vệ sinh công nghiệp của phòng Lab

- Thực hiện vệ sinh máy móc, nơi làm việc cuối ngày và tổng vệ sinh ngày cuối cùng của tháng

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng mẫu vải;

- Các công việc khác theo phân công.