Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Thygesen Textile Vietnam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Thygesen Textile Vietnam

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Thygesen Textile Vietnam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Vietnam, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kiểm tra, đánh giá và duyệt chất lượng mẫu vải.
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý hóa, ngoại quan, màu, mùi, handfeel... theo tiêu chuẩn của từng mã hàng, khách hàng
- Nhận xét, đánh giá và gửi báo cáo cho bộ phận gửi yêu cầu test
- Chuẩn bị và gửi mẫu đến đơn đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài công ty (Nếu được yêu cầu)
- Lưu mẫu và hồ sơ theo đúng quy định
2. Bảo quản máy móc thiết bị phòng Lab được giao tuân thủ quy định AT-VSCN của Nhà máy:
- Bảo quản máy móc, công cụ được giao tuân thủ đúng các nội quy, quy định của ATLĐ, vệ sinh công nghiệp của phòng Lab
- Thực hiện vệ sinh máy móc, nơi làm việc cuối ngày và tổng vệ sinh ngày cuối cùng của tháng
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng mẫu vải;
- Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Thygesen Textile Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thygesen Textile Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thygesen Textile Vietnam

Thygesen Textile Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà VinaFor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

