Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Thygesen Textile Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Thygesen Textile Vietnam
- Phú Thọ: thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Vietnam, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Kiểm tra, đánh giá và duyệt chất lượng mẫu vải.
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý hóa, ngoại quan, màu, mùi, handfeel... theo tiêu chuẩn của từng mã hàng, khách hàng
- Nhận xét, đánh giá và gửi báo cáo cho bộ phận gửi yêu cầu test
- Chuẩn bị và gửi mẫu đến đơn đơn vị kiểm nghiệm bên ngoài công ty (Nếu được yêu cầu)
- Lưu mẫu và hồ sơ theo đúng quy định
2. Bảo quản máy móc thiết bị phòng Lab được giao tuân thủ quy định AT-VSCN của Nhà máy:
- Bảo quản máy móc, công cụ được giao tuân thủ đúng các nội quy, quy định của ATLĐ, vệ sinh công nghiệp của phòng Lab
- Thực hiện vệ sinh máy móc, nơi làm việc cuối ngày và tổng vệ sinh ngày cuối cùng của tháng
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình kiểm định chất lượng mẫu vải;
- Các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Thygesen Textile Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thygesen Textile Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
