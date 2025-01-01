Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy

Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy

Bắt đầu với Công ty TNHH Quốc Tế Anh Duy thành lập năm 1999, Anh Duy Group hiện là một nhóm các công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối, tư vấn, lắp đặt và cho thuê thiết bị âm thanh cao cấp của các thương hiệu lớn trên thế giới tại thị trường Việt Nam: Anhduy Audio: Chuyên phân phối thiết bị âm thanh gia dụng – hệ thống nghe nhạc xem phim gia đình, karaoke.. Thương hiệu phân phối: Denon, Jamo, Klipsch, Accuphase, Cambrige, Tannoy, Unison Research, Sonus faber, Monitor Audio, Monster Cable, Martin Logan, vv. Basao Audio: Chuyên phân phối thiết bị âm thanh chuyên nghiệp – phòng thu, rạp chiếu phim, nhà hát, sân vận động, phòng họp, nhà hàng khách sạn… Thương hiệu phân phối: AKG, dbx, JBL, Studer, Soundcraft, Lexicon, Crown, BSS, Digitech, vv. Namsao Media: Chuyên cung cấp giải pháp âm thanh, cho thuê thiết bị biểu diễn Showroom 1: 172 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Showroom 2: 256 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM Showroom 3: 383A Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TPHCM Showroom 4: 70-72 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: www.anhduy.vn, www.basaoinvest.com, www.fivestarmediavn

Tin tuyển dụng Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy

Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạn nộp: 04/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

