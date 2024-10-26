Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Pallas Beauty Center

- SH 23, tòa nhà K Park, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da và các dịch vụ spa khác cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ spa phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ Hỗ trợ quản lý trong việc đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLDD
Thực hiện các liệu trình chăm sóc da và các dịch vụ spa khác cho khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ spa phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ
Hỗ trợ quản lý trong việc đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLDD

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan đến chăm sóc da hoặc kỹ thuật spa Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng Ngoại hình ưa nhìn và chuyên nghiệp Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về chăm sóc da và công nghệ Spa Gắn bó lâu dài
Ưu tiên có kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan đến chăm sóc da hoặc kỹ thuật spa
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng
Ngoại hình ưa nhìn và chuyên nghiệp
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về chăm sóc da và công nghệ Spa
Gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng (8 - 10 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13 Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số) Được đào tạo trước khi nhận việc và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.
Lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng (8 - 10 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13
Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc
Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số)
Được đào tạo trước khi nhận việc và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 32, đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

