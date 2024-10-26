Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Pallas Beauty Center - SH 23, tòa nhà K Park, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da và các dịch vụ spa khác cho khách hàng Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ spa phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ Hỗ trợ quản lý trong việc đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLDD

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da và các dịch vụ spa khác cho khách hàng

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ spa phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ

Hỗ trợ quản lý trong việc đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo phân công của BLDD

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan đến chăm sóc da hoặc kỹ thuật spa Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng Ngoại hình ưa nhìn và chuyên nghiệp Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về chăm sóc da và công nghệ Spa Gắn bó lâu dài

Ưu tiên có kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan đến chăm sóc da hoặc kỹ thuật spa

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng

Ngoại hình ưa nhìn và chuyên nghiệp

Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới về chăm sóc da và công nghệ Spa

Gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng (8 - 10 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13 Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số) Được đào tạo trước khi nhận việc và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Lương cơ bản + phụ cấp hàng tháng (8 - 10 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13

Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất... theo thành tích KPI công việc

Được hưởng hoa hồng không giới hạn (theo % doanh số)

Được đào tạo trước khi nhận việc và định kỳ trong quá trình làm việc bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học tập, đào tạo, rèn luyện và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin