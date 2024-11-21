Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu Công Nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Kiểm tra, xử lý vấn đề liên quan đến chất lượng linh kiện đầu vào.

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu.

Phát hiện lỗi.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp nghề: Chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí.

- Ưu tiên ứng viên đã có gia đình và có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Trung bình 1 tháng làm việc : 22 ngày công.

2. Thưởng 6.000.000 VNĐ cho nhân sự mới.

3.Môi trường làm việc quốc tế,Xe đưa đón từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin