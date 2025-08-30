Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giao hàng theo biên bản giao hàng, cẩu hàng, sắp xếp hàng lên xe lấy hàng đảm bảo đúng đủ về số lượng, trọng lượng

Đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa ngăn ngắn, không trầy xước, hư hỏng

Chụp ảnh nghiệm thu hàng trước khi xuất xưởng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, từ 20 - 40 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ lái xe nâng

Nhanh nhẹn, chịu khó, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9 000 000 - 11 000 000 đồng

Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật

Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

