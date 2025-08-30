Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Giao hàng theo biên bản giao hàng, cẩu hàng, sắp xếp hàng lên xe lấy hàng đảm bảo đúng đủ về số lượng, trọng lượng
Đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa ngăn ngắn, không trầy xước, hư hỏng
Chụp ảnh nghiệm thu hàng trước khi xuất xưởng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 20 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ lái xe nâng
Nhanh nhẹn, chịu khó, mong muốn gắn bó lâu dài
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ lái xe nâng
Nhanh nhẹn, chịu khó, mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 9 000 000 - 11 000 000 đồng
Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.
Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.
Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.
Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI