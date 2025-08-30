Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 30/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Thị Trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giao hàng theo biên bản giao hàng, cẩu hàng, sắp xếp hàng lên xe lấy hàng đảm bảo đúng đủ về số lượng, trọng lượng
Đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa ngăn ngắn, không trầy xước, hư hỏng
Chụp ảnh nghiệm thu hàng trước khi xuất xưởng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 20 - 40 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên có kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ lái xe nâng
Nhanh nhẹn, chịu khó, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9 000 000 - 11 000 000 đồng
Các chế độ BHXH, công đoàn,.. theo quy định của pháp luật
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.
Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

