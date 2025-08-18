Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Dẫn dắt và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện mặt trời & năng lượng tái tạo, xây dựng chiến lược thị trường, quản lý đội ngũ và mở rộng mạng lưới khách hàng để đạt doanh số – thị phần – hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng & triển khai chiến lược kinh doanh: Lập kế hoạch, mục tiêu doanh số, mở rộng thị trường.

Phát triển khách hàng dự án: Tìm kiếm, tư vấn giải pháp, đàm phán & ký kết hợp đồng.

Quản lý đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, theo dõi & đánh giá hiệu quả.

Quan hệ đối tác: Duy trì & phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, chủ đầu tư và đối tác quốc tế.

Báo cáo & phân tích thị trường: Theo dõi doanh số, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kỹ thuật hoặc Năng lượng.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh/dự án, ưu tiên trong lĩnh vực điện – năng lượng tái tạo.

Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, thương lượng và quản trị quan hệ khách hàng

Ưu tiên Nam, 30 – 45 tuổi, có bằng lái ô tô B2 trở lên, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cạnh tranh + hoa hồng doanh số cao, thưởng theo hiệu quả kinh doanh và hợp đồng dự án.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động: Được trực tiếp tham gia các dự án lớn, làm việc cùng đối tác trong và ngoài nước.

Phúc lợi đầy đủ: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định.

Đãi ngộ thêm: Thưởng lễ, Tết, teambuilding hằng năm, phụ cấp công tác & chi phí đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin