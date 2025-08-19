Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân - Hải Dương, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.

Cập nhật và quản lý các sổ sách kế toán.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác và hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

