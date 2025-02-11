Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - 344 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7.

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Lập trình website theo yêu cầu của khách hàng.

Lập trình các ứng dụng trên nền web theo yêu cầu của cấp quản lý.

Xây dựng và triển khai hệ thống backend cho sản phẩm mới của công ty.

Báo cáo và chịu trách nhiệm về chuyên môn/tiến độ công việc.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng:

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển web trên môi trường Linux, Apache, MySQL, PHP.

Có kinh nghiệm và kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OOP) sử dụng ngôn ngữ PHP

Thành thạo ngôn ngữ HTML và CSS.

Thành thạo ứng dụng các ngôn ngữ Javascript, Jquery, Ajax, Json, Nodejs

Thành thạo thiết kế và truy vấn database MySQL

Thành thạo triển khai các ứng dụng thương mại điện tử.

Biết phân tích thiết kế hệ thống sẽ được ưu tiên.

Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu phát triển.

Đam mê công việc lập trình, làm việc cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

Anh văn trình độ B hoặc tương đương, có khả năng đọc hiểu tốt.

Có thêm các chứng chỉ lập trình PHP và MySQL sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội theo qui định của pháp luật

Thăng tiến liên tục theo khả năng đóng góp cho Công ty không giới hạn thời gian làm việc

Được hưởng tháng lương 13.

Được đào tạo theo chương trình Đào tạo của công ty

Được cấp đồng phục hàng năm.

Được ít nhất 1 chuyến du lịch hàng năm.

Được phụ cấp cơm trưa, và các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao hàng tuần miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin