Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VITRUK
- Đồng Nai: 126 Phạm Văn Diêu, Tân Hạnh, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn bán các sản phẩm săm lốp, dầu nhớt, sơn công nghiệp
Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp tại khu vực được phân công
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới là các đại lý, điểm bán, cửa hàng theo tuyến được phân công
Ghé thăm định kỳ, chăm sóc và duy trì các đại lý, điểm bán cũ đã ký hợp đồng
Đảm bảo doanh thu kế hoạch đề ra
Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan
Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên
Tư vấn, giới thiệu, đào tạo về sản phẩm cho các khách hàng, đại lý
Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với cấp trên để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại
Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc kinh doanh, có tham vọng làm giàu, không ngại di chuyển
Có khả năng trình bày, thuyết trình trôi chảy
Khả năng làm việc độc lập, tự tạo động lực, yêu thích việc gặp gỡ và tiếp xúc khách hàng
Nhiệt tình, chịu khó, tham vọng trong công việc
Kỹ năng vi tính văn phòng Words, Excel, PowerPoint là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH VITRUK Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định
Phụ cấp theo tính chất, kinh nghiệm công việc
Chế độ đánh giá hiệu quả công việc, xem xét tăng lương 1 năm/lần.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo quy định của nhà nước
Chính sách phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ quốc gia
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VITRUK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI