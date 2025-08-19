Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 126 Phạm Văn Diêu, Tân Hạnh, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn bán các sản phẩm săm lốp, dầu nhớt, sơn công nghiệp

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp tại khu vực được phân công

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới là các đại lý, điểm bán, cửa hàng theo tuyến được phân công

Ghé thăm định kỳ, chăm sóc và duy trì các đại lý, điểm bán cũ đã ký hợp đồng

Đảm bảo doanh thu kế hoạch đề ra

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan

Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên

Tư vấn, giới thiệu, đào tạo về sản phẩm cho các khách hàng, đại lý

Tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng, báo cáo với cấp trên để tìm phương hướng giải quyết nếu có thắc mắc, khiếu nại

Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp

Yêu thích công việc kinh doanh, có tham vọng làm giàu, không ngại di chuyển

Có khả năng trình bày, thuyết trình trôi chảy

Khả năng làm việc độc lập, tự tạo động lực, yêu thích việc gặp gỡ và tiếp xúc khách hàng

Nhiệt tình, chịu khó, tham vọng trong công việc

Kỹ năng vi tính văn phòng Words, Excel, PowerPoint là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VITRUK Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả việc tùy theo tình hình kinh doanh, hiệu quả trong công việc

Nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định

Phụ cấp theo tính chất, kinh nghiệm công việc

Chế độ đánh giá hiệu quả công việc, xem xét tăng lương 1 năm/lần.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo quy định của nhà nước

Chính sách phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ quốc gia

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VITRUK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin