Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- 26/4 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Cung cấp các dịch vụ tin cậy và hiệu quả về CNTT.
Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của công ty.
Tư vấn cho Ban Giám đốc các tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
Đề nghị mua sắm trang thiết bị công nghệ hoặc sửa chữa trang thiết bị của phòng ban trực thuộc công ty; bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng nội bộ và duy trì các hoạt động mạng tại Công ty.
Lưu trữ các file dữ liệu phần mềm Công ty.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 20 – 35.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kỹ năng quan sát, giao tiếp và khả năng giải quyết xung đột.
Biết sử dụng máy tính cơ bản.
Chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Ưu tiên bộ đội xuất ngũ, thanh niên gia đình chính sách, dân quân tự vệ.

Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.
Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; quà tết âm lịch; kết hôn; ốm đau; hiếu, hỉ,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 26/4 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

