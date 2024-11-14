Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm và giao tiếp với nhà cung cấp

Soạn thảo, theo dõi hợp đồng và quản lý hàng hóa

Cập nhật và duy trì hệ thống dữ liệu

Trực lễ tân, trả lời điện thoại

Điều phối xe, sắp xếp phòng họp

Hỗ trợ tiếp đón khách tham quan và làm việc tại nhà máy

Theo dõi và đảm bảo các công việc phụ trợ cho hoạt động của văn phòng hoạt động hiệu quả.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Giao tiếp tiếng Anh tốt

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, cởi mở, dám thay đổi và chủ động

- Trung thực, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm hoàn thiện các công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 8 triệu đồng, có thể thương lượng theo năng lực của ứng viên

Thưởng các ngày lễ, dịp tết ....

BHXH, BHYT, BHTN

Team building, nghỉ mát hàng năm.

Thời gian làm việc: 8:00-17:00 từ thứ 2 – thứ 7

Nghỉ lễ tết theo luật lao động.

Môi trường làm việc: thân thiện, năng động, khuyến khích sự sáng tạo và thay đổi

Đươc đào tạo về sản phẩm/dịch vụ mở rộng phạm vi kiến thức/công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

