Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm và giao tiếp với nhà cung cấp
Soạn thảo, theo dõi hợp đồng và quản lý hàng hóa
Cập nhật và duy trì hệ thống dữ liệu
Trực lễ tân, trả lời điện thoại
Điều phối xe, sắp xếp phòng họp
Hỗ trợ tiếp đón khách tham quan và làm việc tại nhà máy
Theo dõi và đảm bảo các công việc phụ trợ cho hoạt động của văn phòng hoạt động hiệu quả.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, cởi mở, dám thay đổi và chủ động
- Trung thực, cẩn thận có tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm hoàn thiện các công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm từ 8 triệu đồng, có thể thương lượng theo năng lực của ứng viên
Thưởng các ngày lễ, dịp tết ....
BHXH, BHYT, BHTN
Team building, nghỉ mát hàng năm.
Thời gian làm việc: 8:00-17:00 từ thứ 2 – thứ 7
Nghỉ lễ tết theo luật lao động.
Môi trường làm việc: thân thiện, năng động, khuyến khích sự sáng tạo và thay đổi
Đươc đào tạo về sản phẩm/dịch vụ mở rộng phạm vi kiến thức/công nghệ mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 3HP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Một phần lô CN-02, CCN Việt Nhật, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

