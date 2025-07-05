Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GOIUUDAI làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tư vấn, chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn.

Hỗ trợ khách hàng gia hạn hợp đồng.

Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng chu đáo, giữ chân khách hàng lâu dài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 - 35, có thái độ tích cực, kiên trì và trách nhiệm.

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, nói giọng phổ thông.

Thành thạo máy tính, tin học văn phòng cơ bản.

Có kinh nghiệm trên 1 năm (chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo).

Tại Công ty TNHH GOIUUDAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 - 12 triệu/tháng + không áp doanh số

Thời gian làm việc linh hoạt

Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), thưởng Lễ, Tết.

Được đào tạo từ A - Z, phát triển sự nghiệp trong ngành bảo hiểm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GOIUUDAI

