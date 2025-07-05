Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH GOIUUDAI làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH GOIUUDAI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: 146 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tư vấn, chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn.
Hỗ trợ khách hàng gia hạn hợp đồng.
Đảm bảo dịch vụ sau bán hàng chu đáo, giữ chân khách hàng lâu dài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 - 35, có thái độ tích cực, kiên trì và trách nhiệm.
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, nói giọng phổ thông.
Thành thạo máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Có kinh nghiệm trên 1 năm (chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo).
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, nói giọng phổ thông.
Thành thạo máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Có kinh nghiệm trên 1 năm (chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo).
Tại Công ty TNHH GOIUUDAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8 - 12 triệu/tháng + không áp doanh số
Thời gian làm việc linh hoạt
Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), thưởng Lễ, Tết.
Được đào tạo từ A - Z, phát triển sự nghiệp trong ngành bảo hiểm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian làm việc linh hoạt
Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHXH, BHTN), thưởng Lễ, Tết.
Được đào tạo từ A - Z, phát triển sự nghiệp trong ngành bảo hiểm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GOIUUDAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI