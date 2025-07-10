Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Xóm Hoa Bình Sơn, KCN Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra tồn kho, đối chiếu với kế hoạch sản xuất để lên đơn đặt hàng.

Thương lượng và ký hợp đồng mua bán hoặc đơn hàng theo từng đợt.

Duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có và đánh giá định kỳ năng lực của họ.

Giải quyết các vấn đề phát sinh như thiếu hàng, giao trễ, lỗi chất lượng.

Nhập dữ liệu vào hệ thống ERP/MIS (nếu có) để quản lý lịch sử mua hàng, theo dõi công nợ với NCC.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ngành Kinh tế, Quản trị, Kỹ thuật, Logistics)

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm làm mua hàng công nghiệp, ưu tiên ngành vật liệu xây dựng hoặc sản xuất

Kiến thức chuyên môn: Hiểu về vật tư, nguyên liệu sản xuất đá nhân tạo là lợi thế

Kỹ năng cần có: Thương lượng, so sánh giá, theo dõi đơn hàng, quản lý NCC, làm hợp đồng

Tin học: Thành thạo Excel, Word, ưu tiên biết dùng phần mềm quản lý vật tư/ERP

Thái độ – tác phong: Trung thực, trách nhiệm cao, làm việc áp lực tốt, chi phí – tiến độ – chất lượng là 3 yếu tố luôn theo sát

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 – 12 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm và hiệu quả)

Thưởng năng suất, tiết kiệm chi phí, KPI

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Ăn trưa tại công ty,

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Mua hàng, Trưởng phòng Cung ứng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐÁ ĐỨC THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin