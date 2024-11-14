Tuyển Nhân Sự thu nhập 7 - 8 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đăng tin tuyển dụng,
Thu thập CV,
Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn;
Đảm bảo mục tiêu nhân sự cho phòng
Lưu trữ hồ sơ

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên UV đã từng làm việc trong Mảng Bất động sản hoặc vị trí tuyển dụng
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
3 buổi đầu lên công ty để tham gia khóa đào tạo. Sau đó UV có thể làm việc tại nhà

Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 - 13tr tùy theo năng lực, các khoản khác theo quy định công ty.
Tăng lương phụ thuộc vào năng lực, có thêm thưởng và phụ cấp hàng tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến.
Tham gia vui chơi, các hoạt động giải trí, du lịch..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

