Tuyển Nhân Sự thu nhập 7 - 8 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đăng tin tuyển dụng,
Thu thập CV,
Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn;
Đảm bảo mục tiêu nhân sự cho phòng
Lưu trữ hồ sơ
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên UV đã từng làm việc trong Mảng Bất động sản hoặc vị trí tuyển dụng
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
3 buổi đầu lên công ty để tham gia khóa đào tạo. Sau đó UV có thể làm việc tại nhà
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
3 buổi đầu lên công ty để tham gia khóa đào tạo. Sau đó UV có thể làm việc tại nhà
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7 - 13tr tùy theo năng lực, các khoản khác theo quy định công ty.
Tăng lương phụ thuộc vào năng lực, có thêm thưởng và phụ cấp hàng tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến.
Tham gia vui chơi, các hoạt động giải trí, du lịch..
Tăng lương phụ thuộc vào năng lực, có thêm thưởng và phụ cấp hàng tháng
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến.
Tham gia vui chơi, các hoạt động giải trí, du lịch..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI