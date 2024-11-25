Tuyển Nhân Sự thu nhập Trên 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMARK VIETNAM
Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 16 Triệu
Tham gia tư vấn các dự án hệ thống quản trị Nhân sự cho các Công ty, Tập đoàn trong nước
Xây dựng Quy trình, Quy định, Quy chế (theo mô hình BRAINBOS của BRAINMARK VIETNAM)
Xây dựng BSC - KPI, cơ cấu tổ chức
Xây dựng Bảng lương - thưởng cho các Công ty Sản xuất, có SL từ 500 CBNV trở lên
Triển khai, theo dõi chi tiết tiến độ thực hiện công việc trong dự án
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Quản trị Nhân sự, ISO, ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng C&B, lương 3P
Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực nhân sự
Độ tuổi từ 1995 trở về trước (29 tuổi trở lên)
Thành thạo về Microsoft Office
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học, chịu được áp lực công việc
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp
Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMARK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 16 tr trở lên (tùy thuộc vào năng lực profile)
Thưởng dự án từ 10tr/ công cụ
Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường trẻ, năng động
Được đào tạo theo mô hình của Công ty BrainMark Vietnam
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm cùng Công ty
Được học miễn phí các khóa học của BrainGroup
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMARK VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
