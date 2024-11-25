Tuyển Nhân Sự thu nhập Trên 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Tham gia tư vấn các dự án hệ thống quản trị Nhân sự cho các Công ty, Tập đoàn trong nước

Xây dựng Quy trình, Quy định, Quy chế (theo mô hình BRAINBOS của BRAINMARK VIETNAM)

Xây dựng BSC - KPI, cơ cấu tổ chức

Xây dựng Bảng lương - thưởng cho các Công ty Sản xuất, có SL từ 500 CBNV trở lên

Triển khai, theo dõi chi tiết tiến độ thực hiện công việc trong dự án

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành Quản trị Nhân sự, ISO, ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng C&B, lương 3P

Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực nhân sự

Độ tuổi từ 1995 trở về trước (29 tuổi trở lên)

Thành thạo về Microsoft Office

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học, chịu được áp lực công việc

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp

Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMARK VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 16 tr trở lên (tùy thuộc vào năng lực profile)

Thưởng dự án từ 10tr/ công cụ

Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Được đào tạo theo mô hình của Công ty BrainMark Vietnam

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm cùng Công ty

Được học miễn phí các khóa học của BrainGroup

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BRAINMARK VIETNAM

