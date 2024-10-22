Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Pastuer Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện các công việc được bếp trưởng và quản lý yêu cầu

Tham gia vào việc vệ sinh, sắp xếp khu vực bếp, dụng cụ, thiết bị nhà bếp.

Luôn giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến.

Tham gia vào việc kiểm kê nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị nhà bếp.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bếp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có chứng chỉ nghiệp vụ về nấu ăn hoặc bằng trung trở lên

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, khách sạn.

Tại CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được Công ty cung cấp bữa ăn trong thời gian làm việc

Được Công ty cung cấp đồng phục trong lúc làm việc

Được cung cấp chỗ đậu xe tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE

