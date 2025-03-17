Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận. 29B
- 31B
- 33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên ý tưởng và viết kịch bản nội dung video.
• Hỗ trợ media quay khi có yêu cầu
• Tìm hiểu, cập nhật xu hướng trong ngành, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng ý tưởng làm nội dung.
• Theo dõi hiệu suất bài đăng, phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ hiệu quả.
• Đề xuất ý tưởng cải thiện nội dung nhằm tăng lượt tương tác và độ phủ sóng.
• Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành có liên quan.
• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng trending.
• Có kỹ năng viết content tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về PR/Content/..
• Sáng tạo, chịu khó, ham học hỏi, có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt
• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng trending.
• Có kỹ năng viết content tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về PR/Content/..
• Sáng tạo, chịu khó, ham học hỏi, có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI