Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận. 29B

- 31B

- 33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng và viết kịch bản nội dung video.
• Hỗ trợ media quay khi có yêu cầu
• Tìm hiểu, cập nhật xu hướng trong ngành, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng ý tưởng làm nội dung.
• Theo dõi hiệu suất bài đăng, phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ hiệu quả.
• Đề xuất ý tưởng cải thiện nội dung nhằm tăng lượt tương tác và độ phủ sóng.
• Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành có liên quan.
• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng trending.
• Có kỹ năng viết content tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về PR/Content/..
• Sáng tạo, chịu khó, ham học hỏi, có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job346470
