Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận. 29B - 31B - 33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng và viết kịch bản nội dung video.

• Hỗ trợ media quay khi có yêu cầu

• Tìm hiểu, cập nhật xu hướng trong ngành, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng ý tưởng làm nội dung.

• Theo dõi hiệu suất bài đăng, phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ hiệu quả.

• Đề xuất ý tưởng cải thiện nội dung nhằm tăng lượt tương tác và độ phủ sóng.

• Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng, hoặc các ngành có liên quan.

• Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng trending.

• Có kỹ năng viết content tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về PR/Content/..

• Sáng tạo, chịu khó, ham học hỏi, có thể làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.