Tuyển Phát triển mặt bằng CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Sản phẩm: Giàn tạ, Máy chạy bộ, xe đạp tập hãng Aguri thương hiệu của cầu thủ Công Phượng, Giày thể thao cao cấp NewBalance, Diadora, Lotto.

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp tại khu vực được phân công.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới là các đại lý, điểm bán, nhà phân phối theo tuyến được phân công.

Chăm sóc và duy trì các đại lý, nhà phân phối cũ đã ký hợp đồng.

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý đơn hàng, thủ tục thanh quyết toán, quản lý công nợ cùng các bộ phận hỗ trợ liên quan.

Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần, tháng cho quản lý.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam – Tuổi từ 23 – 38. Ưu tiên những bạn yêu thích tập Gym, chơi thể thao: Cầu lông, bóng đá, pickleball...

Có kinh nghiệm sale thị trường trong lĩnh vực thời trang thể thao là một lợi thế

Có mục tiêu rõ ràng về thu nhập.

Có nhiệt huyết và đam mê làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp cho kênh đại lý (GT)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong công ty hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Thiết bị thể thao thương hiệu lớn có mặt hơn 5 năm trên thị trường, có hệ thống cửa hàng, đại lý trên toàn quốc.

Chính sách thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng kinh doanh + Thưởng khác

Thu nhập không giới hạn theo năng lực. Tối thiểu 11.000.000/tháng

Đánh giá xét tăng thu nhập hàng năm.

Hỗ trợ công tác phí 100% theo quy định ( chi phí phương tiện đi lại, chi phí ăn uống, thuê phòng nghỉ, ...)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đề cao ý kiến đóng góp trong công việc. Có cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh

Có cơ hội phát triển lên vị trí Trưởng phòng, Giám đốc kinh doanh

Thời gian làm việc linh hoạt chủ động lên kế hoạch và đi thị trường.

Phúc lợi cho NV và gia đình: Thăm hỏi Ốm đau, thai sản, Hiếu, hỉ, tân gia,...

Đóng BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động và công ty;

Được cử tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn gắn với thực tế công việc

Thưởng tháng 13, Thưởng các dịp lễ, tết đầy đủ: Tết dương lịch, âm lịch, 30/4, 2/9,20/10....

Tham gia các hoạt động thể thao, liên hoan, du lịch, tiệc cuối năm...

Môi trường thể thao năng động, đồng nghiệp trẻ trung, có các bộ phận back hỗ trợ Kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin