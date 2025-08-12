Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý cửa hàng , giám sát hỗ trợ nhân sự trong cửa hàng
• Tư vấn sản phẩm sữa, bỉm và đồ dùng mẹ & bé cho khách hàng tại cửa hàng theo chỉ tiêu và định hướng từ quản lý/ giám đốc
• Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trưng bày sản phẩm theo layout cửa hàng.
• Kiểm tra và theo dõi hạn sử dụng, số lượng hàng tồn trong ngày bao gồm cả hàng hoá và các vật phẩm quà tặng, vật phẩm quảng cáo....

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 35, tốt nghiệp THPT trở lên.
• Có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.
• Ưu tiên ứng viên từng làm tại cửa hàng mẹ & bé, siêu thị, shop tiện lợi hoặc các nhà thuốc...
• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó có tinh thần làm việc nhóm.
• Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, thái độ phục vụ thân thiện.
Thời Gian Làm Việc
• Làm việc theo ca luân phiên hoặc ca cố định trong ngày (ca sáng/ ca chiều hoặc cả ngày).
• Mỗi ca 8 tiếng/ngày – nghỉ 1 ngày/tháng
• Địa điểm làm việc: Dĩ An/ Thuận An – Bình Dương

Tại Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + Thưởng doanh số cá nhân + Phụ cấp → Thu nhập: 7-10 triệu/tháng.
• Được mua hàng ưu đãi hệ thống Chip Chip (Sữa, tã, bỉm, thực phẩm, thiết bị....) với chiết khấu riêng cho nhân viên nội bộ
• Đóng BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định khi ký hợp đồng chính thức.
• Cơ hội thăng tiến lên tổ trưởng hoặc quản lý cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1507, Phạm Văn Thuận, KP 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

