Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Quản lý cửa hàng , giám sát hỗ trợ nhân sự trong cửa hàng

• Tư vấn sản phẩm sữa, bỉm và đồ dùng mẹ & bé cho khách hàng tại cửa hàng theo chỉ tiêu và định hướng từ quản lý/ giám đốc

• Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trưng bày sản phẩm theo layout cửa hàng.

• Kiểm tra và theo dõi hạn sử dụng, số lượng hàng tồn trong ngày bao gồm cả hàng hoá và các vật phẩm quà tặng, vật phẩm quảng cáo....

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 35, tốt nghiệp THPT trở lên.

• Có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế.

• Ưu tiên ứng viên từng làm tại cửa hàng mẹ & bé, siêu thị, shop tiện lợi hoặc các nhà thuốc...

• Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó có tinh thần làm việc nhóm.

• Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, thái độ phục vụ thân thiện.

Thời Gian Làm Việc

• Làm việc theo ca luân phiên hoặc ca cố định trong ngày (ca sáng/ ca chiều hoặc cả ngày).

• Mỗi ca 8 tiếng/ngày – nghỉ 1 ngày/tháng

• Địa điểm làm việc: Dĩ An/ Thuận An – Bình Dương

Tại Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + Thưởng doanh số cá nhân + Phụ cấp → Thu nhập: 7-10 triệu/tháng.

• Được mua hàng ưu đãi hệ thống Chip Chip (Sữa, tã, bỉm, thực phẩm, thiết bị....) với chiết khấu riêng cho nhân viên nội bộ

• Đóng BHXH – BHYT đầy đủ theo quy định khi ký hợp đồng chính thức.

• Cơ hội thăng tiến lên tổ trưởng hoặc quản lý cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh CHIP CHIP LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin