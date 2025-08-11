Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện video ngắn TikTok/Reels theo kịch bản có sẵn hoặc chủ đề được giao.

Tham gia vào quá trình quay video (đứng máy/quay bằng điện thoại), edit cơ bản bằng CapCut/Canva.

Làm việc cùng team Ads/Content để hiểu insight khách hàng, cải thiện nội dung từng ngày.

Cập nhật xu hướng, âm thanh, hiệu ứng TikTok thường xuyên.

Sử dụng tài khoản công ty để đăng hoặc hỗ trợ lên nội dung kênh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ, tự tin trước camera.

Có tư duy sáng tạo nội dung, yêu thích quay TikTok.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm – sẽ được đào tạo chuyên sâu từ A-Z.

Ưu tiên đã từng làm TikTok, có kinh nghiệm bán hàng online, livestream hoặc affiliate.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản miễn phí về TikTok Affiliate, từ cách quay video – viết kịch bản – tăng view – tăng đơn.

Được cấp sản phẩm miễn phí từ các brand hot trend để review.

Thưởng hoa hồng & job booking trực tiếp từ thương hiệu thông qua LDH Media.

Quay dựng tại phòng studio chuyên nghiệp, có sẵn media hỗ trợ chỉnh sửa.

Được quản lý và phát triển kênh cá nhân, hỗ trợ định hướng nội dung theo ngành hàng mạnh.

Cơ hội trở thành KOC chủ lực trong LDH Networks, tham gia các chiến dịch lớn.

Tham gia các buổi đào tạo livestream, workshop nội bộ, kết nối cộng đồng KOC & Brand.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

