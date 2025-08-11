Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B, IA20 Ciputra, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng ý tưởng và viết mô tả chi tiết cách thức triển khai hoạt động giảng dạy, hiệu ứng, sự tương tác… cho các bài học trực tuyến E-learning.

Lên ý tưởng và mô tả chi tiết cho việc thiết kế các hình ảnh minh họa, video… phù hợp với nội dung bài học.

Soạn lời giảng, lời giải chi tiết theo hướng dễ hiểu, đúng chuẩn chương trình học.

Phối hợp với bộ phận thiết kế hình ảnh và số hóa nội dung để đảm bảo thực hiện chính xác ý tưởng kịch bản.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng biên soạn bài giảng E-learning và ứng dụng công nghệ giáo dục.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, từ thứ T2-T7 và nghỉ thứ 7 cách tuần. Nghỉ trưa 1,5h.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học/THCS/THPT hoặc đã có kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên chuyên ngành Toán.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng bài giảng trực tuyến trên PowerPoint, iSpring Suite...

Tư duy logic tốt, yêu thích sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và định hướng gắn bó lâu dài trong lĩnh vực Công nghệ Giáo dục (Edtech).

Tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10tr, bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Ngoài ra có thưởng hiệu suất, thu nhập làm việc ngoài giờ.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động và hưởng các chế độ đãi ngộ (quà sinh nhật, hiếu hỉ, lễ tết…) theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Văn hóa công ty: Cởi mở - hỗ trợ - kỷ luật - chuyên nghiệp - trao quyền.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, đề cao năng lực cá nhân, khuyến khích sáng tạo và tinh thần gắn bó.

Chương trình đào tạo bài bản: Được hướng dẫn chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng bổ trợ cần thiết cho công việc.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Có lộ trình phát triển nghề nghiệp lên các vị trí chuyên viên cao cấp, quản lý cấp trung và mở rộng sang các lĩnh vực liên quan.

Hoạt động nội bộ & Gắn kết nhân viên: Hoạt động thường kỳ như Happy Hour, Orientation, Team Building, Year End Party và các chương trình gắn kết khác theo quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục IDEAS

