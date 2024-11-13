Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu Công Ty TNHH Best Care Shipping làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1A Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phát hành HBL trên phần mềm FAST.

- Submit S/I trên web hãng tàu.

- Gửi Debit note cho khách, follow thanh toán + release hàng.

- Gửi Pre-alert cho agent.

- Giải quyết các quá trình phát sinh trong quá trình làm hàng từ lúc có booking đến lúc trả rỗng ở dest.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí hàng xuất nghành forwarder.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các trường có liên quan đến Ngoại thương, kinh tế ngoại thương, vận tải biển, Xuất nhập khẩu....

- Tiếng Anh đọc hiểu viết mail.

- Kỹ năng hoạch định công việc tốt, giao tiếp và làm việc nhóm khá tốt,

- Khả năng chịu áp lực cao, chịu trách nhiệm trong công việc;

- Độ tuổi: Từ 21 – dưới 35 tuổi (ưu tiên nữ).

- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Best Care Shipping Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật và theo quy định của công ty: BHXH, BHYT, BHTN.

- Du lịch định kỳ hàng năm do Công ty tổ chức, nghỉ và thưởng ngày lễ/Tết, chế độ sinh nhật, ốm đau, thai sản, đồng phục.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Các chế độ đãi ngộ khác : thưởng tháng 13, xem xét tăng lương: ít nhất 1lần/ năm, và nhiều phúc lợi cho nhân viên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Best Care Shipping

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin