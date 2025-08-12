Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Chung cư UDIC Riverside 1, 122 Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Phú, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng nội dung cho Fanpage Facebook và Website liên quan đến lĩnh vực thiết kế - thi công nội thất (Văn phòng, biệt thự, nhà phố, chung cư,...).

Viết bài chuẩn SEO cho website: bài dịch vụ, thiết kế, xu hướng nội thất,...

Quản lý nội dung và hình ảnh Fanpage, đảm bảo đăng bài đúng lịch, đúng định hướng marketing của công ty.

Phối hợp với bộ phận thiết kế để xây dựng hình ảnh, video, ấn phẩm truyền thông phù hợp với nội dung.

Lên kế hoạch nội dung hàng tuần/tháng theo định hướng marketing của công ty.

Theo dõi hiệu quả bài đăng (tương tác, reach, chuyển đổi), điều chỉnh nội dung phù hợp.

Cập nhật xu hướng nội thất, từ khóa tìm kiếm và thuật toán của Google/Facebook.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết content ngành nội thất hoặc lĩnh vực tương tự là lợi thế.

Biết viết bài chuẩn SEO, sử dụng công cụ như Google Keyword Planner, Ahrefs, ChatGPT, v.v.

Có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn, văn phong chuyên nghiệp, phù hợp khách hàng mục tiêu.

Biết sử dụng Canva, Photoshop,...

Am hiểu các nền tảng Facebook, Website (WordPress/Blogspot), Zalo OA, v.v.

Chủ động, tỉ mỉ, đúng deadline.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng cuối năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý dự án và kiến thức chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng

