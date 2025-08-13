Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hành chính (80%):

Nhân sự (20%)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến vị trí tuyển dụng

● Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực ít nhất 2 năm

● Cẩn thận, chi tiết, có khả năng tổ chức, kiểm soát công việc hiệu quả.

● Kỹ năng máy tính EXCEL, WORD cơ bản

● Năng động, nhiệt tình, thích ứng với hoàn cảnh và chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương hấp dẫn, từ 8-12M theo thỏa thuận, cạnh tranh, xứng đáng với hiệu quả công việc.

● Xét tăng lương 1 năm/lần.

● Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng các ngày lễ

● Đầy đủ các chế độ, quyền lợi như BHXH, BHYT theo luật lao động quy định.

● Được làm việc trong môi trường những người trẻ năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ bạn phát huy tối đa khả năng của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

