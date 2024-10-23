Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tổng hợp về tình trạng vật tư linh kiện, máy móc của nhà máy sau mùa vụ để có kế hoạch mua vật tư thay thế hoặc trang bị máy móc mới Lập danh mục các máy móc trang thiết bị có công năng phù hợp với tình hình sản xuất của nhà máy Viết quy trình vận hành máy móc thiết bị và đào tạo hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất Phát hiện và sửa chữa khắc phục các trang thiết bị hỏng hóc đột suất trong quá trình sản xuất Tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn trang thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng hóc Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch Kiểm tra hàng ngày các hệ thống điện, cầu giao, actomat trong nhà máy để phát hiện những chỗ có nguy cơ gây đến chạm chập Đề xuất với lãnh đạo nhà máy phụ trách trực tiếp những vến đề về trang thiết bị máy móc cần thay thế hoặc mua vật tư linh kiện dự phòng Hàng ngày bật cầu giao điện tổng và cuối ngày cắt cầu giao điện tổng của toàn nhà máy khi nhà máy hết giờ sản xuất Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Tổng hợp về tình trạng vật tư linh kiện, máy móc của nhà máy sau mùa vụ để có kế hoạch mua vật tư thay thế hoặc trang bị máy móc mới
Lập danh mục các máy móc trang thiết bị có công năng phù hợp với tình hình sản xuất của nhà máy
Viết quy trình vận hành máy móc thiết bị và đào tạo hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất
Phát hiện và sửa chữa khắc phục các trang thiết bị hỏng hóc đột suất trong quá trình sản xuất
Tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn trang thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng hóc
Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch
Kiểm tra hàng ngày các hệ thống điện, cầu giao, actomat trong nhà máy để phát hiện những chỗ có nguy cơ gây đến chạm chập
Đề xuất với lãnh đạo nhà máy phụ trách trực tiếp những vến đề về trang thiết bị máy móc cần thay thế hoặc mua vật tư linh kiện dự phòng
Hàng ngày bật cầu giao điện tổng và cuối ngày cắt cầu giao điện tổng của toàn nhà máy khi nhà máy hết giờ sản xuất
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Chuyên ngành Điện, cơ khí, điện máy hoặc các chuyên ngành liên quan 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện Hiểu biết về hệ thống cơ điện
Tốt nghiệp trung cấp trở lên Chuyên ngành Điện, cơ khí, điện máy hoặc các chuyên ngành liên quan
1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện
Hiểu biết về hệ thống cơ điện

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy. Công ty trang bị các phương tiện làm việc Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật. Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.
Công ty trang bị các phương tiện làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.
Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn
Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-co-dien-thu-nhap-10-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job225320
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VNC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Hưng Yên - Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ECOTECH E&C làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ECOTECH E&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đệ Nhất Nhân Sự Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOA VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH PIC Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PIC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CAO DUY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CAO DUY
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ECOTEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhựa Vinson
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhựa Vinson
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GREENVIBE làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GREENVIBE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm