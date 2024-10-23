Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Tổng hợp về tình trạng vật tư linh kiện, máy móc của nhà máy sau mùa vụ để có kế hoạch mua vật tư thay thế hoặc trang bị máy móc mới
Lập danh mục các máy móc trang thiết bị có công năng phù hợp với tình hình sản xuất của nhà máy
Viết quy trình vận hành máy móc thiết bị và đào tạo hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất
Phát hiện và sửa chữa khắc phục các trang thiết bị hỏng hóc đột suất trong quá trình sản xuất
Tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn trang thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng hóc
Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch
Kiểm tra hàng ngày các hệ thống điện, cầu giao, actomat trong nhà máy để phát hiện những chỗ có nguy cơ gây đến chạm chập
Đề xuất với lãnh đạo nhà máy phụ trách trực tiếp những vến đề về trang thiết bị máy móc cần thay thế hoặc mua vật tư linh kiện dự phòng
Hàng ngày bật cầu giao điện tổng và cuối ngày cắt cầu giao điện tổng của toàn nhà máy khi nhà máy hết giờ sản xuất
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Tổng hợp về tình trạng vật tư linh kiện, máy móc của nhà máy sau mùa vụ để có kế hoạch mua vật tư thay thế hoặc trang bị máy móc mới
Lập danh mục các máy móc trang thiết bị có công năng phù hợp với tình hình sản xuất của nhà máy
Viết quy trình vận hành máy móc thiết bị và đào tạo hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất
Phát hiện và sửa chữa khắc phục các trang thiết bị hỏng hóc đột suất trong quá trình sản xuất
Tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn trang thiết bị máy móc có nguy cơ hỏng hóc
Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch
Kiểm tra hàng ngày các hệ thống điện, cầu giao, actomat trong nhà máy để phát hiện những chỗ có nguy cơ gây đến chạm chập
Đề xuất với lãnh đạo nhà máy phụ trách trực tiếp những vến đề về trang thiết bị máy móc cần thay thế hoặc mua vật tư linh kiện dự phòng
Hàng ngày bật cầu giao điện tổng và cuối ngày cắt cầu giao điện tổng của toàn nhà máy khi nhà máy hết giờ sản xuất
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên Chuyên ngành Điện, cơ khí, điện máy hoặc các chuyên ngành liên quan
1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện
Hiểu biết về hệ thống cơ điện
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.
Công ty trang bị các phương tiện làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.
Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn
Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI