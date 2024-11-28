Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo;

Biên soạn, cập nhập và kiểm soát tài liệu, bộ ngân hàng bài kiểm tra sau đào tạo;

Tổ chức triển khai và đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt (đào tạo thuê ngoài và đào tạo chuyên môn)

Trực tiếp đào tạo các khoá đào tạo hội nhập, quy trình, quy định của Công ty

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến đối với các chương trình đào tạo;

Làm việc ở văn phòng Công ty và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 -> 40, có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm về đào tạo, đã trực tiếp đứng lớp giảng dạy;

Ứng dụng CNTT: Tin học văn phòng phục vụ tốt cho công việc Đào tạo và đo lường kết quả đào tạo (Google Sheet, Canva, Thiết kế slide đào tạo;

Có khả năng viết và biên soạn tài liệu;

Kỹ năng lập kế hoạch & kỹ năng giao tiếp tốt;

Giọng nói tốt, có khả năng truyền đạt, truyền cảm hứng; không ngại đứng trước đám đông, có kỹ năng Coaching;

Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng + Phụ cấp + KPIs + Thưởng

Tổng thu nhập từ 12.000.000đ - 14.000.000đ

Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)

Được tham gia BHXH, team building, workshop,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin