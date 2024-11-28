Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 537A Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Phân tích nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo;
Biên soạn, cập nhập và kiểm soát tài liệu, bộ ngân hàng bài kiểm tra sau đào tạo;
Tổ chức triển khai và đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt (đào tạo thuê ngoài và đào tạo chuyên môn)
Trực tiếp đào tạo các khoá đào tạo hội nhập, quy trình, quy định của Công ty
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến đối với các chương trình đào tạo;
Làm việc ở văn phòng Công ty và các cơ sở chăm sóc sắc đẹp của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 -> 40, có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm về đào tạo, đã trực tiếp đứng lớp giảng dạy;
Ứng dụng CNTT: Tin học văn phòng phục vụ tốt cho công việc Đào tạo và đo lường kết quả đào tạo (Google Sheet, Canva, Thiết kế slide đào tạo;
Có khả năng viết và biên soạn tài liệu;
Kỹ năng lập kế hoạch & kỹ năng giao tiếp tốt;
Giọng nói tốt, có khả năng truyền đạt, truyền cảm hứng; không ngại đứng trước đám đông, có kỹ năng Coaching;

Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng + Phụ cấp + KPIs + Thưởng
Tổng thu nhập từ 12.000.000đ - 14.000.000đ
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)
Được tham gia BHXH, team building, workshop,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61-63 Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

