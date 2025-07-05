Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.

- Theo dõi, kiểm soát mọi chứng từ của thu ngân

- Theo dõi, quản lý các khoản thu - chi trong ngày

- Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền.

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp

như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...

- Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng.

- Kiểm tra, giám sát nhân viên trong bộ phận thực hiện đúng quy trình, trách nhiệm trong công

việc