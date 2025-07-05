Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
- Hà Nội: 14
- 16 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.
- Theo dõi, kiểm soát mọi chứng từ của thu ngân
- Theo dõi, quản lý các khoản thu - chi trong ngày
- Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp
như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...
- Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng.
- Kiểm tra, giám sát nhân viên trong bộ phận thực hiện đúng quy trình, trách nhiệm trong công
việc
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ hoặc quản lý bộ phận kế toán thanh toán, kế toán thu chi trên 2
năm.
- Nữ từ 25-40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
- Tinh thần cầu tiến, làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
