Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14

- 16 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Trực tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ liên quan đến bộ phận thu ngân.
- Theo dõi, kiểm soát mọi chứng từ của thu ngân
- Theo dõi, quản lý các khoản thu - chi trong ngày
- Chịu trách nhiệm quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi dòng tiền.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng cho các bên cung cấp
như: đối chiếu công nợ, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, nhận hóa đơn, lập phiếu chi,...
- Theo dõi tất cả các hoạt động tạm ứng.
- Kiểm tra, giám sát nhân viên trong bộ phận thực hiện đúng quy trình, trách nhiệm trong công
việc

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên
- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ hoặc quản lý bộ phận kế toán thanh toán, kế toán thu chi trên 2
năm.
- Nữ từ 25-40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
- Tinh thần cầu tiến, làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 561A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

