Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng số 127 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Lên kế hoạch và nội dung truyền thông thương hiệu trên các kênh như Fanpage, Website,...

- Quản trị, cập nhật website công ty

- Thiết kế hình ảnh, dựng video đăng bài (nếu có)

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, sự kiện.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing Thương Mại, Marketing Thương Hiệu, Truyền thông, Quản trị kinh doanh... hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing (content, ads, branding,...), ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành logistics, bất động sản hoặc các ngành B2B.

- Có kiến thức và kỹ năng về content marketing, thành thạo các kỹ năng chạy quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads, ...

- Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng từ 12 - 14 triệu + thưởng theo dự án từng tháng

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, lương thưởng, nghỉ Lễ, phép năm, ăn ca, công tác phí).

- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty.

- Thử việc 2 tháng.

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, bảo hộ lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT

