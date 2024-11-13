Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT2 Chung Cư Ban Cơ Yếu 43 Đ. Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Vẽ lại Art trên trên Idea có sẵn hoặc tự sáng tạo.
Phối hợp với bộ phận Idea để tạo ra các mẫu Design Art.
Kết hợp cùng các bộ phận khác của công ty.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

<23 tuổi, làm việc full time.
Sử dụng thành thạo phần mềm Procreate trên Ipad.
Vẫn nhận sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường (ưu tiên các bạn học trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp).
Có khả năng cảm nhận về thẩm mỹ tốt.
Có tư duy tốt, nhanh nhẹn nắm bắt trend, có tinh thần học hỏi.
Có khả năng làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9tr
Thử việc tối đa 2 tháng, nhận 80% lương cứng.
Tháng lương thứ 13, BHXH, nghỉ lễ theo quy định Nhà nước.
Môi trường trẻ, năng động, minh bạch, chân thành, hợp tác cùng có lợi.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực.
Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECM GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà MSPACE - số 43 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

