Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22, Đường số 8, KDC City Land Park Hill, Phường 10,, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tổ chức các hoạt động tập thể, các sự kiện nội bộ của công ty, kết nối giữa các bộ phận duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn , thông báo kết quả cho ứng viên

Tổng hợp chấm công, nghỉ phép, theo dõi việc thực hiện Nội quy công ty của CBNV công ty

Cập nhật thông tin nhân sự, soạn thảo, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên

Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho CBNV công ty

Xậy dựng quy chế, quy định, nội quy lao động, chế độ chính sách phù hợp cho nhân viên

Thực hiện và thanh toán các khoản thu chi liên quan đến HCNS đúng thời hạn, đúng quy chế chi tiêu của công ty.

Đặt cơm trưa cho CBNV

Quản lý, mua VPP, công cụ Lao động và các thiết bị, tài sản của công ty theo Quy chế quản lý tài chính Công ty

Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ

Liên hệ, báo cáo các cơ quan chức năng, Sở, ban ngành về thủ tục pháp lý định kỳ

Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở vị trí tương đương

Am hiểu Luật Lao động, BHXH, thuế TNCN

Biết sắp xếp, bao quát công việc

Tính đa nhiệm, khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, bảo mật, cẩn trọng.

Trình độ tiếng Anh: Cơ bản

Kỹ năng văn phòng (Word, Excell ), đánh văn bản tốc độ tối thiểu 40WPM

Xử lý và giải quyết vấn đề khéo léo, tinh tế, tác phong nhanh nhẹn

Trung thực, nhiệt huyết, siêng năng

Kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý, kết nối giữa các bộ phận trong công ty

Thành thạo tin học văn phòng

Trinh độ Đại học chuyên ngành nhân sự, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, Luật hoặc ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được ghi nhận, đánh giá đúng năng lực, sự cống hiến cho công ty

Mức lương từ 7 – 12 triệu ( Tùy theo năng lực )

Phụ cấp ăn trưa .

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Pháp luật Lao động hiện hành.

Các hoạt động tập thể: Team building hàng năm, happy day hàng tuần...

Thưởng các dịp Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

