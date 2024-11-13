Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22, Đường số 8, KDC City Land Park Hill, Phường 10,, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tổ chức các hoạt động tập thể, các sự kiện nội bộ của công ty, kết nối giữa các bộ phận duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu: Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn , thông báo kết quả cho ứng viên
Tổng hợp chấm công, nghỉ phép, theo dõi việc thực hiện Nội quy công ty của CBNV công ty
Cập nhật thông tin nhân sự, soạn thảo, lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên
Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho CBNV công ty
Xậy dựng quy chế, quy định, nội quy lao động, chế độ chính sách phù hợp cho nhân viên
Thực hiện và thanh toán các khoản thu chi liên quan đến HCNS đúng thời hạn, đúng quy chế chi tiêu của công ty.
Đặt cơm trưa cho CBNV
Quản lý, mua VPP, công cụ Lao động và các thiết bị, tài sản của công ty theo Quy chế quản lý tài chính Công ty
Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ
Liên hệ, báo cáo các cơ quan chức năng, Sở, ban ngành về thủ tục pháp lý định kỳ
Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm ở vị trí tương đương
Am hiểu Luật Lao động, BHXH, thuế TNCN
Biết sắp xếp, bao quát công việc
Tính đa nhiệm, khả năng giao tiếp tốt, quan sát, tỉ mỉ, bảo mật, cẩn trọng.
Trình độ tiếng Anh: Cơ bản
Kỹ năng văn phòng (Word, Excell ), đánh văn bản tốc độ tối thiểu 40WPM
Xử lý và giải quyết vấn đề khéo léo, tinh tế, tác phong nhanh nhẹn
Trung thực, nhiệt huyết, siêng năng
Kỹ năng lắng nghe, nắm bắt tâm lý, kết nối giữa các bộ phận trong công ty
Thành thạo tin học văn phòng
Trinh độ Đại học chuyên ngành nhân sự, quản trị văn phòng, quản trị kinh doanh, Luật hoặc ngành liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được ghi nhận, đánh giá đúng năng lực, sự cống hiến cho công ty
Mức lương từ 7 – 12 triệu ( Tùy theo năng lực )
Phụ cấp ăn trưa .
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Pháp luật Lao động hiện hành.
Các hoạt động tập thể: Team building hàng năm, happy day hàng tuần...
Thưởng các dịp Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ORIENTAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22 đường số 8,Khu Dân cư City Land Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-7-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246956
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Đào tạo thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Tuyển Đào tạo thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bstar Solutions
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Bstar Solutions
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ivy Holding
Tuyển Đào tạo thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Ivy Holding
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Đào tạo thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TRÍ NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Tuyển Đào Tạo thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang
CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Đào tạo thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Tuyển Đào tạo thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Chứng nhận KNA
Hạn nộp: 16/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Midea Consumer Electric (Vietnam)
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bstar Solutions
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Bstar Solutions
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ivy Holding
Tuyển Đào tạo thu nhập 2 - 3 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Ivy Holding
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Đào tạo thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất