Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ngõ 24 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Kế toán thu chi Nội bộ
Kiểm soát bán hàng
Thống kê số liệu báo cáo của Công ty
Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn nữ
Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ
Kỹ năng tin học thành thạo, ưu tiên các bạn biết sử dụng phần mềm Misa
Chịu được áp lực công việc
Nhanh nhẹn, năng động
Yêu cầu bằng Cao Đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, Anh chị em thân thiện, đoàn kết.
Được trao quyền, độc lập, chủ động làm việc theo dateline được giao.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: các ngày nghỉ lễ- tết, sinh nhật, bảo hiểm xã hội, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
