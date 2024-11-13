Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ngõ 24 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán

Kế toán thu chi Nội bộ

Kiểm soát bán hàng

Thống kê số liệu báo cáo của Công ty

Làm các công việc phát sinh theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ

Kỹ năng tin học thành thạo, ưu tiên các bạn biết sử dụng phần mềm Misa

Chịu được áp lực công việc

Nhanh nhẹn, năng động

Yêu cầu bằng Cao Đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, Anh chị em thân thiện, đoàn kết.

Được trao quyền, độc lập, chủ động làm việc theo dateline được giao.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty như: các ngày nghỉ lễ- tết, sinh nhật, bảo hiểm xã hội, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÁ THỊNH VƯỢNG HD

