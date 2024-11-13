Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 138 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa

Kinh doanh kênh GT

-Lập kế hoach công tác đi thị trường các khu vực được giao,

-Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường khu vực được giao

-Duy trì quan hệ với các khách hàng đã và đang hợp tác

-Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng và thời gian giao hàng

-Chăm sóc khách hàng.

-Lập kế hoạch và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

-Có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm, ưu tiên trong ngành hàng gia dụng, kim khí điện máy, thiết bị nhà bếp.

-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

-Có kỹ năng giáo tiếp tốt.

-Có khả năng nhóm/ làm việc độc lập.

-Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

-Chịu khó trong công việc, tiếp thu cái mới.

-Có chí cầu tiến.

Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 9 -20 triệu đồng. Ngoài ra bao gồm các khoản phụ cấp liên quan :

- Phụ cấp điện thoại

- Phụ cấp tiền ăn trưa

- Phụ cấp phí gửi xe

- Chính sách Hoa hồng theo quy định

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Thưởng lương tháng 13,và thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-12h, 13h30-17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển

