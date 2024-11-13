Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

Kinh doanh kênh GT

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 138 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 8 Triệu

-Lập kế hoach công tác đi thị trường các khu vực được giao,
-Tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường khu vực được giao
-Duy trì quan hệ với các khách hàng đã và đang hợp tác
-Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng và thời gian giao hàng
-Chăm sóc khách hàng.
-Lập kế hoạch và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc theo quy định.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm, ưu tiên trong ngành hàng gia dụng, kim khí điện máy, thiết bị nhà bếp.
-Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
-Có kỹ năng giáo tiếp tốt.
-Có khả năng nhóm/ làm việc độc lập.
-Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
-Chịu khó trong công việc, tiếp thu cái mới.
-Có chí cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI) Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 9 -20 triệu đồng. Ngoài ra bao gồm các khoản phụ cấp liên quan :
- Phụ cấp điện thoại
- Phụ cấp tiền ăn trưa
- Phụ cấp phí gửi xe
- Chính sách Hoa hồng theo quy định
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Chế độ nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Thưởng lương tháng 13,và thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến cao.
- Thời gian làm việc: Từ 8h00-12h, 13h30-17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

CÔNG TY TNHH TM RỒNG VIỆT(RINNAI)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Đường 3/2, P.12, Q.10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

