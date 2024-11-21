Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Trà Vinh: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh., TP Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh bằng database của công ty hoặc từ cá nhân
Tiếp cận khách hàng, giới thiệu, tư vấn các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế của 247EXPRESS
Theo dõi và chăm sóc khách hàng cũ và mới
Thực hiện các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của cấp quản lý.
Thực hiện các báo giá, hợp đồng với khách hàng và trình Trưởng phòng Kinh doanh phê duyệt các kết quả đàm phán
Chăm sóc khách hàng theo khu vực, chi nhánh phụ trách
Phối hợp với Trưởng Nhóm Kinh doanh trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện doanh thu của Team.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp,Cao Đẳng,Đại Học...
Độ tuổi từ 20 - 40 tuổi
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về sales khách hàng doanh nghiệp (B2B), hoặc từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Bưu chính, Express, logistics...
Khả năng nắm bắt về thị trường và học hỏi nhanh
Có khả năng đi thị trường (có hỗ trợ chi phí di chuyển)
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số

Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :
Lương cơ bản tối thiểu từ 6.300.000đ/tháng trở lên theo năng lực
Nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc
Hỗ trợ tiền cơm 40.000đ/ngày
Hỗ trợ laptop 500.000đ/tháng
Phụ cấp xăng xe 500.000đ/tháng
Phụ cấp điện thoại 300.000đ/tháng
Phụ cấp tiền tiếp khách 1.000.000đ/tháng (nếu có)
Lương tháng 13 ; thưởng doanh số hoạt động năm toàn công ty từ 1,5 - 3 tháng lương/người
Quyền lợi khác :
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review lương theo KPI định kỳ 2 tháng/lần
Thưởng Best Seller, Best Team quý/năm
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty về sản phẩm và các kỹ năng kinh doanh, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
Chế độ: Thưởng lễ, tết 08/03,Quốc Khánh 02/09, lễ 30/4, 1/5 từ 500.000đ - 1.000.000đ quà sinh nhật; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;
Du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước 1 lần/năm
Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước, 12 ngày phép/năm
Làm việc trong một công ty chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa Nhà Samco Building, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

