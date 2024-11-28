Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 356 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực cơ khí.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc đàm phán, thương lượng với khách hàng để đạt được thỏa thuận.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Quản lý và theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành cơ khí.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Có kiến thức về ngành cơ khí.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng doanh số, thưởng lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KATA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.