Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Googene Intertional Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mục Tiêu Công Việc:

Phát triển kinh doanh.

Tư vấn, tiếp cận bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp, cá nhân.

Giúp khách hàng hiểu và ứng dụng xét nghiệm gen vào chăm sóc sức khỏe.

Nhiệm Vụ Chính:

Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ.

Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Phối hợp marketing tổ chức sự kiện, hội thảo.

Đạt chỉ tiêu doanh số, báo cáo kết quả định kỳ.

Cập nhật kiến thức, xu hướng thị trường.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Y tế, Marketing...

Kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe.

Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán xuất sắc.

Biết sử dụng CRM, Office, công cụ bán hàng trực tuyến.

Chủ động, cầu tiến, đam mê với ngành y tế công nghệ cao.

Tại Công ty TNHH Googene Intertional Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10.000.000 đến 20.000.000.

Đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Được đào tạo chuyên sâu về gen & kỹ năng bán hàng.

Cơ hội phát triển nhanh, thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Googene Intertional Việt Nam

