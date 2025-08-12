Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hàng ngày kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ Kinh Tế phát sinh.
Hạch toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý.
Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...
Kiểm tra sự cân Đối giữa số liệu chi tiết và Tổng hợp các tài khoản.
Kiểm tra soát xét các chứng từ thanh toán trước khi trình kế toán trưởng phê duyệt.
Kiểm soát, Đối chiếu lại các công việc của kế toán công nợ, kế toán thanh toán.
Tổng hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ bảo mật số liệu kế toán.
Cân đối tập hợp hóa đơn đầu ra đầu vào, Thiết lập hệ thống hóa đơn điện tử cho công ty.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào, hạch toán lên phần mềm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Kiến thức quản trị Tài chính – Kế toán, nắm rõ và update luật thuế.
Sử dụng Thành thạo các phần mềm kế toán như: Bravo, Amis, ERP..
Thành thạo các công thức excel
Kỹ năng tổng hợp số liệu
Kỹ năng quản lý thời gian
Thành thạo các phần mềm kế toán và công thức excel
Trách nhiệm, Trung thực, Cẩn thận;
Tinh thần cầu tiến, học hỏi

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 vnđ - 20.000.000 vnđ
Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 - 17h30)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Được cấp phát tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc đầy đủ.
Được hưởng chế độ BHXH, đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo luật lao động
Review lương 1 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc (không cố định)
Thưởng các dịp sinh nhật, tháng lương thứ 13 và các dịp lễ (8/3, 30/4, 01/05, 2/9,...) trong năm
Khu vực Pantry trà, cafe, nước ngọt miễn phí
Được tham gia du lịch cùng Công ty, tham gia các hoạt động chung: Happy Hour, Hội thao, YEP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

