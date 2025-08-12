Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hàng ngày kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ Kinh Tế phát sinh.

Hạch toán lên giá vốn, phân bổ giá vốn hợp lý.

Hạch toán thu nhập chi phí, khấu hao, BHXH,...

Kiểm tra sự cân Đối giữa số liệu chi tiết và Tổng hợp các tài khoản.

Kiểm tra soát xét các chứng từ thanh toán trước khi trình kế toán trưởng phê duyệt.

Kiểm soát, Đối chiếu lại các công việc của kế toán công nợ, kế toán thanh toán.

Tổng hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ bảo mật số liệu kế toán.

Cân đối tập hợp hóa đơn đầu ra đầu vào, Thiết lập hệ thống hóa đơn điện tử cho công ty.

Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào, hạch toán lên phần mềm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Kiến thức quản trị Tài chính – Kế toán, nắm rõ và update luật thuế.

Sử dụng Thành thạo các phần mềm kế toán như: Bravo, Amis, ERP..

Thành thạo các công thức excel

Kỹ năng tổng hợp số liệu

Kỹ năng quản lý thời gian

Trách nhiệm, Trung thực, Cẩn thận;

Tinh thần cầu tiến, học hỏi

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 vnđ - 20.000.000 vnđ

Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 - 17h30)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Được cấp phát tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc đầy đủ.

Được hưởng chế độ BHXH, đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo luật lao động

Review lương 1 lần/năm (cố định) và theo hiệu quả công việc (không cố định)

Thưởng các dịp sinh nhật, tháng lương thứ 13 và các dịp lễ (8/3, 30/4, 01/05, 2/9,...) trong năm

Khu vực Pantry trà, cafe, nước ngọt miễn phí

Được tham gia du lịch cùng Công ty, tham gia các hoạt động chung: Happy Hour, Hội thao, YEP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin