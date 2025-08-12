Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KANKYO KOUGAKU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 211 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Tư vấn bán hàng, thuyết phục khách mua hàng để có được đơn hàng báo về cho SA;

• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng và báo cáo các thông tin, hình ảnh của cuộc thăm viếng cho cấp quản lý trực tiếp;

• Data khách hàng và tuyến bán hàng có sẵn: trường học, nhà hàng, công sở ...;

• Chịu trách nhiệm về Doanh số/Sản lượng bán hàng và mở điểm bán/khách hàng mới trong khu vực/tuyến bán hàng được phân công;

• Lập kế hoạch triển khai việc bán hàng, chào hàng, gặp gỡ khách hàng, triển khai chương trình hỗ trợ bán hàng dành cho các sản phẩm của Công ty;

• Thu thập và báo cáo các thông tin về tình hình kinh doanh của điểm bán hay tình hình sử dụng của khách hàng, thị trường và đối thủ;

• Thực hiện các hoạt động quảng bá và các hoạt động xây dựng hình ảnh nhãn hiệu tại các điểm bán hay khách hàng;

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp;

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn và đào tạo;

• Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần;

• Khu vực bán hàng: Thành phố Hà Nội;

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên;

• Độ tuổi, giới tính: Nam/Nữ tuổi từ 18 trở lên có sức khỏe tốt;

• Kỹ năng: thuyết phục, thương lượng, kiên nhẫn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, trung thực;

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các kênh GT, HORECA trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Nước uống tinh khiết & Máy lọc nước RO

• Am hiểu tâm lý khách hàng và đi thị trường tuyến bán hàng;

• Phương tiện: có xe máy, bằng lái xe và thông thạo đường phố Hà Nội;

Tại CÔNG TY TNHH KANKYO KOUGAKU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10 - 20++ triệu/tháng (Gross: Lương CB + KPI + Thưởng);

• Thử việc: 2 tháng hưởng 85% thu nhập;

• Chính thức: được ký Hợp đồng lao động chính thức, hưởng 100% lương thưởng, các chế độ phúc lợi, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

• Có chế độ nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, hiệu quả kinh doanh và nghỉ phép năm;

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đãi ngộ tốt, gắn bó lâu dài;

• Được tham gia các khóa đào tạo và du lịch nghỉ mát, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANKYO KOUGAKU VIỆT NAM

