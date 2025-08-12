Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần 1OFFICE
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 222 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng từ bộ phận Marketing và các kênh khác, từ đó phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp phần mềm 1Office phù hợp.
Làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo và đội ngũ dự án của khách hàng để tư vấn, trình bày demo sản phẩm, làm rõ giá trị và tính năng giải pháp.
Thực hiện báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng, đảm bảo quy trình bán hàng hiệu quả và minh bạch.
Duy trì mối quan hệ sau bán hàng, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình sử dụng để gia tăng sự hài lòng, khai thác cơ hội từ nguồn khách hàng giới thiệu và đề xuất nâng cấp dịch vụ.
Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, chủ động kết nối với doanh nghiệp, tham gia hội thảo và sự kiện để mở rộng mạng lưới và tệp khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chào đón các bạn fresher, sinh viên mới tốt nghiệp – chỉ cần bạn có tinh thần cầu tiến, đam mê kinh doanh và không ngại thử thách!
Đào tạo từ A-Z, chỉ cần bạn sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi.
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực phần mềm/doanh nghiệp số.
Ưu tiên ứng viên có 06 tháng kinh nghiệm làm việc với khách hàng tại các vị trí: Sales, Consultant, Business Development, Account Manager, Partnership, Customer Relationship Manager, ... ưu tiên các ứng viên từng làm trong các Startup (đặc biệt Startup Công nghệ), đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp (B2B)
Tham vọng, nhiệt huyết, máu lửa, thích chinh phục thử thách, mong muốn khai phá và khẳng định năng lực, tìm kiếm cơ hội bứt phá giới hạn bản thân
Ngoại hình sáng, chỉn chu trong diện mạo, tác phong, công việc
Giao tiếp tốt, tự tin

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế thăng tiến rõ ràng.
Chính sách thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý.
Được làm việc với nhiều khách hàng ở các doanh nghiệp SME, hoặc Big Groups;
Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng.
Thưởng lương tháng 13 + Review định kỳ hằng quý.
Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi, quà tặng…
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game…
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe 1Office – PTI theo chính sách công ty
Chế độ du lịch: 1 năm/lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản.
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 Từ T2- T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 3, G2, tòa FiveStar, 460 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 3, 222 Hoàng Hoa Thám, P. 12, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

