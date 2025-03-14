Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Adp Loxson Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Adp Loxson Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Melody 2, N1, Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
- Chăm sóc tệp khách hàng công ty có sẵn hoặc được Sếp phân công chỉ định.
- Ngoài ra có thể tìm kiếm thêm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Lên kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc, tạo quan hệ tốt với khách hàng.
- Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa hoặc các nhu cầu của khách hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong phòng để thực hiện các chiến lược kinh doanh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.
- Báo cáo công việc lên cấp trưởng phòng, Ban giám đốc theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc Đại học
- Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm sale trong ngành xuất nhập khẩu 1 năm trở lên
- Tư duy nhạy bén
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt
- Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Giao tiếp tốt, chỉn chu, biết sắp xếp công việc hợp lý.
- Kỹ năng đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng.
- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản.
- Có ham muốn làm kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt, chịu khó, siêng năng và khả năng phối hợp nhóm tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.
Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Adp Loxson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng sales theo năng lực: 4 - 35 triệu VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Adp Loxson Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
