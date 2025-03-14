Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Logistics Quốc Tế Adp Loxson Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc tệp khách hàng công ty có sẵn hoặc được Sếp phân công chỉ định.

- Ngoài ra có thể tìm kiếm thêm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Lên kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc, tạo quan hệ tốt với khách hàng.

- Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách hàng, lập dự thảo hợp đồng cho khách hàng.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa hoặc các nhu cầu của khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong phòng để thực hiện các chiến lược kinh doanh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Báo cáo công việc lên cấp trưởng phòng, Ban giám đốc theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: Từ 22-30 Tuổi

- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc Đại học

- Ngoại ngữ: Tiếng Trung thành thạo

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm sale trong ngành xuất nhập khẩu 1 năm trở lên

- Tư duy nhạy bén

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt

- Ngoại hình dễ nhìn, hoạt bát, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Giao tiếp tốt, chỉn chu, biết sắp xếp công việc hợp lý.

- Kỹ năng đàm phán, tư vấn, thuyết phục khách hàng.

- Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản.

- Có ham muốn làm kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt, chịu khó, siêng năng và khả năng phối hợp nhóm tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.

Quyền Lợi

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Hoa hồng sales theo năng lực: 4 - 35 triệu VND

Cách Thức Ứng Tuyển

