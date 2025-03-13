Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển thị trường bán sỉ của công ty cho khách hàng tại TP. HCM và các tỉnh lân cận

Chăm sóc, khai thác thị trường theo sự hướng dẫn của BLĐ (offline).

Trực tiếp báo giá, đàm phán chính sách bán hàng, thương thảo, chốt đơn hàng với khách…

Theo dõi và cập nhật dữ liệu sản lượng, tiến độ đơn hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành may mặc

Có khả năng đàm phán, chốt sale

Sử dụng tốt Microsoft Office

Ngoại ngữ là lợi thế (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000 đ/tháng

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương + hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng

Tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ.

Có 12 ngày phép khi đi làm đủ 12 tháng, được nghỉ lễ, tết đầy đủ theo quy định.

Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ ... theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường văn minh với đồng đội thân thiện, chuyên nghiệp và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

