Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vinahost làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn các dịch vụ phù hợp theo nhu cầu mỗi khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công ty.

Chăm sóc khách hàng cũ (Hỗ trợ làm hợp đồng gia hạn, thanh toán, giới thiệu thêm các sản phẩm / dịch vụ mới).

Các công việc văn phòng như làm báo giá, hợp đồng …

Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc được giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở các vị trí liên quan (nhân viên kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng …)

Yêu thích công việc tư vấn, có khả năng giao tiếp tốt vì sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Tinh thần làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân (Khi vào chính thức công ty sẽ hỗ trợ).

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm mảng công nghệ thông tin.

Tại Công ty TNHH Vinahost Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu (gồm lương cứng thỏa thuận 6 - 8 triệu+ Hoa hồng + Thưởng KPI).

Tham gia BHXH theo quy định, phép năm.

Hưởng nhiều chế độ phúc lợi cho nhân viên và gia đình :8/3, 1/6, 20/10, sinh nhật, thăm bệnh, tang ma, cưới hỏi, Team Building, Party …

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm.

Xét lương hàng năm, thưởng dịp lễ tết.

Thưởng tháng 13, thưởng nóng cho những sáng kiến hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinahost

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin