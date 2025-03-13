Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ Phòng kinh doanh giao tiếp với khách hàng nước ngoài.

Tham gia hoạt động event, triển lãm của Phòng kinh doanh và Công ty.

Hỗ trợ tất cả công việc của Phòng kinh doanh

Tham gia vào việc hoạch định chiến lược, kế hoạch và định hướng phát triển cho Phòng kinh doanh.

Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng của công ty.

Tham gia dịch thuật, truyền đạt những tài liệu kinh doanh bằng ngoại ngữ liên quan đến sản phẩm cho phòng kinh doanh.

Hỗ trợ phòng kinh doanh hỏi giá, thông tin sản phẩm…từ nhà cung cấp nước ngoài và một số công việc khác.

Tổng hợp, phân tích và báo cáo bán hàng, báo cáo kinh doanh cho BGĐ

Các công việc khác từ cấp trên.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi trực tiếp phỏng vấn.

· Giới tính: Nữ (Độ tuổi : 24-35).

· Tiếng Anh tốt

· Tốt nghiệp chuyên ngành : Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngôn ngữ Anh….

· Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm trở lên.

· Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.

· Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

· Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt.

Ø Ưu tiên: . - Biết thêm ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh.

- Có thể công tác xa, dài ngày.

Quyền Lợi:

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Du lịch hàng năm + team building

Được hưởng ngày phép.

Cơ hội đào tạo nước ngoài

BHYT , BHXH , BHTN , BH 24/h .

Thưởng Lễ, Tết.

Lương tháng 13

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh