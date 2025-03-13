Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỰC IN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỰC IN NGỌC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 180 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bán hàng và tư vấn các sản phẩm của công ty như máy in, mực in, máy photocopy, máy tính, thiết bị điện nước,….
-Chăm sóc data khách hàng có sẵn và tìm kiếm khách hàng mới
-Chủ động thực hiện báo giá và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
-Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng
-Tìm hiểu, cập nhật thông tin thị trường
-Các công việc khác theo sự chỉ dẫn của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tuổi từ 22-35
-Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học
-Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm trở lên
-Trung thực, ham học hỏi và chủ động trong công việc
-Năng động, tự tin trong giao tiếp
-Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng và đàm phán
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỰC IN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận + Thưởng KPI + Thưởng theo hiệu quả làm việc
- Được hưởng các quyền lợi BHXH theo quy định của Nhà nước.
- Được hưởng các chế độ Phúc lợi hiện hành của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỰC IN NGỌC
