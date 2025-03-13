Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, quận 2, TPHCM

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường US/UK trên các nền tảng như Tiktok, Amazon, Etsy... để tìm hiểu sở thích và nhu cầu khách hàng cho sản phẩm POD (in theo nhu cầu)

Lên idea thiết kế các mẫu sản phẩm POD theo nhu cầu thị trường

Quay dựng short video quảng cáo sản phẩm update lên kênh Tiktok Shop

Hợp tác với bộ phận designer, video editor để sản xuất nội dung nhất quán với thương hiệu shop

Theo dõi, phân tích các chỉ số tỉ lệ tương tác, tỉ lệ chuyển đổi để chạy quảng cáo Tiktok Ads

Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop tại thị trường US/UK

Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên gian hàng TikTok Shop

Tư duy sáng tạo, chủ động, liên tục nắm bắt xu hướng mới từ thị trường US/UK

Tối thiểu 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương (seller, tiktok affiliate...) Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực POD (Có kinh nghiệm làm Seller, Idear Creator trên các sàn nước ngoài như Tiktok, Etsy, Ebay, Amazon... là một lợi thế)

Có niềm đam mê tìm hiểu và hiểu biết về văn hóa, hành vi tiêu dùng thị trường US/UK

Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc được giao

Tiếng anh tốt IELTS tương đương 5.5 hoặc TOIEC 550 trở lên

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực Marketing, Ecomerce

Lương từ 8 triệu - 12 triệu/tháng + thưởng KPI + thưởng doanh số

Lương tháng thứ 13.

Phụ cấp ăn trưa

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương.

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building.

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ.

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

