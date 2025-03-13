Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA
- Hồ Chí Minh:
- Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, quận 2, TPHCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường US/UK trên các nền tảng như Tiktok, Amazon, Etsy... để tìm hiểu sở thích và nhu cầu khách hàng cho sản phẩm POD (in theo nhu cầu)
Lên idea thiết kế các mẫu sản phẩm POD theo nhu cầu thị trường
Quay dựng short video quảng cáo sản phẩm update lên kênh Tiktok Shop
Hợp tác với bộ phận designer, video editor để sản xuất nội dung nhất quán với thương hiệu shop
Theo dõi, phân tích các chỉ số tỉ lệ tương tác, tỉ lệ chuyển đổi để chạy quảng cáo Tiktok Ads
Thực hiện các hoạt động bán hàng trực tuyến trên nền tảng TikTok Shop tại thị trường US/UK
Quản lý và cập nhật thông tin sản phẩm trên gian hàng TikTok Shop
Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương (seller, tiktok affiliate...) Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh vực POD (Có kinh nghiệm làm Seller, Idear Creator trên các sàn nước ngoài như Tiktok, Etsy, Ebay, Amazon... là một lợi thế)
Có niềm đam mê tìm hiểu và hiểu biết về văn hóa, hành vi tiêu dùng thị trường US/UK
Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc được giao
Tiếng anh tốt IELTS tương đương 5.5 hoặc TOIEC 550 trở lên
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8 triệu - 12 triệu/tháng + thưởng KPI + thưởng doanh số
Lương tháng thứ 13.
Phụ cấp ăn trưa
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương.
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Thưởng lễ, Tết, thưởng cuối năm, team building.
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước; được đóng BHYT, BHXH sau khi ký HĐLĐ.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA
