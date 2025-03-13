Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: các siêu thị lớn và CVS, Quận 2 ...và 2 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khu vực tuyển dụng: cụm Q1 + Q3 + Bình Thạnh + Q2

Hàng ngày thực hiện việc: ghé thăm, trưng bày, triển khai các CTKM tại các siêu thị

Đảm bảo hàng hóa đầy đủ tại hệ thống siêu thị phụ trách

Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng

Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.

Thực hiện báo cáo hàng ngày đầy đủ đối với các siêu thị mình phụ trách.

Lập kế hoạch bán hàng, tần suất chăm sóc, trưng bày hàng, giải quyết các công việc khu vực mình phụ trách theo tuần, tháng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 năm kinh nghiệm Sales FMCG hoặc sản phẩm có nhiều chuỗi lưu thông hàng hóa.

Ưu tiên nếu có sẵn tệp khách hàng, nhà phân phối, đại lý bán lẻ.

Điểm cộng nếu có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành thực phẩm đồ uống, đặc biệt là mì ăn liền.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tạo ảnh hưởng.

Độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10tr - 12tr/ tháng.

Phụ cấp 2tr/tháng: cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

THU NHẬP: 12tr - 20tr (Lương cơ bán + phụ cấp + hoa hồng)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Gói bảo hiểm sức khỏe PTI.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động.

Cơ hội thăng tiến trong ngành hàng FMCG.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONGSHIM VIỆT NAM

