Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tư vấn chuyên sâu về Mỹ phẩm đặc trị Mụn, nám, tàn nhang, trị thâm, làm hồng, phục hồi da… chuẩn Y khoa.

Tiến hành demo sản phẩm, hướng dẫn cho khách quy trình sử dụng sản phẩm, quy trình điều trị vấn đề da.

Nhân viên kinh doanh sẽ được Bác sĩ Medicos trực tiếp đào tạo kiến thức chuyên môn chuẩn Y khoa về các vấn đề trên.

Data nguồn khách sẽ được marketing cung cấp hoặc tự tìm qua các kênh online, offline.

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao.