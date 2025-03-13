Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MEDICOS
- Hồ Chí Minh: 822/67A Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn chuyên sâu về Mỹ phẩm đặc trị Mụn, nám, tàn nhang, trị thâm, làm hồng, phục hồi da… chuẩn Y khoa.
Tiến hành demo sản phẩm, hướng dẫn cho khách quy trình sử dụng sản phẩm, quy trình điều trị vấn đề da.
Nhân viên kinh doanh sẽ được Bác sĩ Medicos trực tiếp đào tạo kiến thức chuyên môn chuẩn Y khoa về các vấn đề trên.
Data nguồn khách sẽ được marketing cung cấp hoặc tự tìm qua các kênh online, offline.
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp trên
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận các chính sách bán hàng, marketing của công ty để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Đảm bảo kế hoạch và chỉ tiêu doanh số trong từng tháng được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chăm chỉ, có định hướng và đam mê trong lĩnh vực dược mỹ phẩm
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, trình bày và thuyết phục khách hàng
Năng động, cầu tiến, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài
Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự
