Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU COCO HITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường sản phẩm tại thị trường Trung Quốc.

Quảng bá các sản phẩm từ TRÁI DỪA cho Khách hàng.

Tìm hiểu thông tin thị trường để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kết hợp và giao tiếp hiệu quả với các phòng ban để theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng, và xử lý các vấn đề xoay xung quanh đơn hàng.

Quản lý tiến độ đơn hàng, hỗ trợ chứng từ bán hàng