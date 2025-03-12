Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU COCO HITECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU COCO HITECH
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 261
- 263 Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường sản phẩm tại thị trường Trung Quốc.
Quảng bá các sản phẩm từ TRÁI DỪA cho Khách hàng.
Tìm hiểu thông tin thị trường để đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Kết hợp và giao tiếp hiệu quả với các phòng ban để theo dõi đơn hàng, chăm sóc khách hàng, và xử lý các vấn đề xoay xung quanh đơn hàng.
Quản lý tiến độ đơn hàng, hỗ trợ chứng từ bán hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU COCO HITECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU COCO HITECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI