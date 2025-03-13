Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG AN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng sẵn có, tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng vi sinh xử lý Môi trường.

Tư vấn cho khách hàng, giải đáp thắc mắc liên quan đến hệ thống xử lý nước thải cho các Doanh Nghiệp/Ao nuôi tôm/Trang trại chăn nuôi cho các Đại Lý và sản phẩm vi sinh của Công ty An Bình.

Tham gia thực hiện các hoạt động về marketing của Công ty, xây dựng hình ảnh – thương hiệu doanh nghiệp với đối tác.

Lập kế hoạch và liên hệ để thực hiên xúc tiến bán hàng.