Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Khảo sát và đăng bán nhà có sẵn trong kho hàng của Công ty
Tìm kiếm, phân loại tệp khách hàng
Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Dẫn khách đi xem nhà
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc
Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào tạo miễn phí từ đầu
- Lương cứng 5-10tr + HH +PC + Thưởng
- Hoa hồng chia ngay sau khi khách đặt cọc.
- Hỗ trợ chi phí Marketing để tìm kiếm khách hàng và hàng nghìn BĐS đang sẵn sàng giao dịch
- Được lựa chọn khu vực bán.
- Thời gian linh động (Full/Part/CTV), lộ trình thăng tiến rõ ràng (Trưởng phòng/ Đầu chủ)
- Hoạt động thể thao, du lịch hàng tháng/quý/năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; văn phòng làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
