Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Khảo sát và đăng bán nhà có sẵn trong kho hàng của Công ty

Tìm kiếm, phân loại tệp khách hàng

Tư vấn, chăm sóc khách hàng

Dẫn khách đi xem nhà

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển

Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí từ đầu

- Lương cứng 5-10tr + HH +PC + Thưởng

- Hoa hồng chia ngay sau khi khách đặt cọc.

- Hỗ trợ chi phí Marketing để tìm kiếm khách hàng và hàng nghìn BĐS đang sẵn sàng giao dịch

- Được lựa chọn khu vực bán.

- Thời gian linh động (Full/Part/CTV), lộ trình thăng tiến rõ ràng (Trưởng phòng/ Đầu chủ)

- Hoạt động thể thao, du lịch hàng tháng/quý/năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; văn phòng làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

