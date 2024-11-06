Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Khảo sát và đăng bán nhà có sẵn trong kho hàng của Công ty
Tìm kiếm, phân loại tệp khách hàng
Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Dẫn khách đi xem nhà

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân và phương tiện di chuyển
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo miễn phí từ đầu
- Lương cứng 5-10tr + HH +PC + Thưởng
- Hoa hồng chia ngay sau khi khách đặt cọc.
- Hỗ trợ chi phí Marketing để tìm kiếm khách hàng và hàng nghìn BĐS đang sẵn sàng giao dịch
- Được lựa chọn khu vực bán.
- Thời gian linh động (Full/Part/CTV), lộ trình thăng tiến rõ ràng (Trưởng phòng/ Đầu chủ)
- Hoạt động thể thao, du lịch hàng tháng/quý/năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; văn phòng làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243666
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 64 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 64 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất